В Харькове утром умерла в больнице вторая жертва ракетного удара рф 2 января. Это 84-летняя украинская актриса Виктория Тимошенко.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Заслуженная артистка Украины, актриса Харьковского драматического театра была ранена во время ракетной атаки по центру Харькова утром 2 января.

Она играла в таких спектаклях: "Двери хлопают", "Филумена Мортурано", "Дядюшкин сон", "Женитьба", "Старая дева", "Поминальная молитва".

Виктория Тимошенко

Напомним, что 2 января прокуратура и полиция показали видео после ударов по Харькову.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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