В ночь на 7 января силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены пять БПЛА типа "Shahed 131/136". Также один из "Шахедов" попал по базе отдыха.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вечером, 6 января, произошло попадание БпЛА типа Shahed-131/136 в рекреационной зоне, в результате чего на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших" - говорится в сообщении.

Также российские военные наносили артиллерийские обстрелы по Николаевскому району.

Напомним, в результате вчерашнего удара БПЛА по Днепру повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание. Уничтожены четыре авто, еще 12 – повреждены.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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