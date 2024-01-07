В Днепре после вчерашнего удара БПЛА повреждены сразу несколько зданий
В результате вчерашнего удара БПЛА по Днепру повреждены сразу несколько зданий. Это образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В общей сложности в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание. Уничтожены 4 авто, 12 – повреждены" - говорится в сообщении.
Также ночью россияне атаковали Никопольский район из тяжелой артиллерии. Полдесятка снарядов попали по Червоногригоровской общине. Без пострадавших.
Кроме того, ночью в Криворожском районе были сбиты 2 вражеских беспилотника.
Ранее сообщали, что войска РФ обстреляли Тягинскую общину Херсонской области. Уничтожены сельсовет и модульные дома переселенцев.
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