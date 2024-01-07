В результате вчерашнего удара БПЛА по Днепру повреждены сразу несколько зданий. Это образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В общей сложности в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, 2 многоэтажки и админздание. Уничтожены 4 авто, 12 – повреждены" - говорится в сообщении.

Также ночью россияне атаковали Никопольский район из тяжелой артиллерии. Полдесятка снарядов попали по Червоногригоровской общине. Без пострадавших.

Кроме того, ночью в Криворожском районе были сбиты 2 вражеских беспилотника.

Ранее сообщали, что войска РФ обстреляли Тягинскую общину Херсонской области. Уничтожены сельсовет и модульные дома переселенцев.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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