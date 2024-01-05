Все больше поступает информации о том, что ввиду дефицита снарядов Украина делает основную ставку на дроны.

Статью об этом опубликовал вчера журнал Spiegel, который привел два основных аргумента: беспилотники примерно в 3-5 раз дешевле снарядов натовского калибра и производство их можно развернуть в самой Украине.

Уступая снарядам в массированности и мощности удара, дроны точнее поражают цель.

Кроме того, дроны позволяют в разы повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

Для наступления одних лишь дронов недостаточно, так как они, в отличие от снарядов, не могут поражать хорошо укрепленные объекты.

Однако для обороны и отражения атак они вполне подходят. Российские военные паблики пишут, что на ряде направлений у ВСУ уже почти закончились снаряды, но они продолжают удерживать позиции исключительно за счет массированного использования беспилотников. Поражая ими и технику, и живую силу противника.

Но главный вопрос - сможет ли Украина обеспечить беспрерывность поставок дронов в войска в нужном для как минимум удержания рубежей количестве? И какие меры противодействия этой тактике применит Россия? В первую очередь - в плане использования систем РЭБ, которые будут глушить дроны. Призывы усиливать РЭБ идут из российских военных пабликов, где предрекают усложнение ситуации для РФ, если Украина сможет снабдить свою армию достаточным количеством беспилотников.

Власти Украины заявили о планах произвести в наступившем году миллион FPV-дронов.

Однако по состоянию на декабрь, судя по заявлениям солдат с передовой, у россиян сейчас заметное преимущество в беспилотниках (об этом же писал и Spiegel).

И, судя по всему, РФ сейчас уделяет этому вопросу большое внимание. По российскому телевидению показали сюжет о новой модификации дронов-камикадзе "Ланцет". По утверждению их разработчиков, они рассчитаны на работу "роями", которыми управляет нейросеть, распределяющая между дронами цели для ударов.

Ранее о том, что россияне могут начать применять технологию ударов "роями дронов", заявляла известный волонтер Мария Берлинская. По ее словам, это большая угроза для ВСУ. "Когда на нас будут лететь тысячи беспилотников, мы будем отступать на десятки километров за считанные недели", - заявляла Берлинская.

То есть процесс развертывания производства дронов идет и в России тоже. А заодно и средств борьбы с ними.

В целом война в Украине показала, что армия, даже не имея господства в воздухе, преимущества в ракетах и в артиллерии, может держать позиции и наносить серьезный урон противнику просто за счет массированного использования беспилотников.

Но, как известно, противник тоже не стоит не месте и на каждую новую методику боя активно ищет "противоядие".