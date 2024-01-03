По российскому телевидению показали сюжет о новой модификации дронов-камикадзе "Ланцет".

По утверждению разработчиков, теперь эти БПлА умеют "действовать сообща" и рассчитаны на работу "роями", которыми управляет нейросеть, распределяющая между отдельными дронами цели для ударов.

Напомним, о том, что россияне могут начать применять технологию ударов "роями дронов" несколько месяцев назад заявляла известный волонтёр Марина Берлинская. По её словам, это большая угроза для армии Украины.

"Когда на нас будут лететь тысячи беспилотников, мы будем отступать на десятки километров за считанные недели", - заявила Берлинская.

Ранее в РФ уже модифицировали беспилотник "Ланцет". Новая его версия позволяет обходить защиту на военной технике и подрывать боеприпас на некотором расстоянии, выпуская в сторону цели ударное ядро.

О том, что Армия Рф начала использовать против Украины новую версию "Ланцета" также писали в ISW. Пока эти дроны не использовались широко, но в РФ испытывают беспилотники для массовых синхронизированных ударов. Текущее оснащение БПлА недостаточно для значительного повреждения важных военных целей.