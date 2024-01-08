Утром 8 января власти Запорожья подтвердили ракетный удар по городу.

"В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего пять взрывов", - сообщил начальник ОВА Юрий Малашко.

Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

Известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

В ОВА призвали воздерживаться от фото- видеофиксации последствий прилетов, пока работают спасатели.

Напомним, что утром россияне нанесли не менее четырех ракетных ударов по Харькову.

8 января силы рф совершили очередную массированную ракетную атаку.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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