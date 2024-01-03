Россияне впервые запретили экспертам МАГАТЭ проверить некоторые реакторные залы Запорожской АЭС.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, слова которого приводятся в сводке на официальнм сайте МАГАТЭ.

"В течение последних двух недель они (миссия МАГАТЭ на ЗАЭС - Ред.) не попали в реакторные залы блоков 1, 2 и 6. Команда и дальше будет запрашивать этот доступ", - заявил Гросси.

По словам директора агентства, кроме этого, россияне ограничили доступ представителям МАГАТЭ и к некоторым другим участкам ЗАЭС.

Напомним, эксперты до сих пор ожидают доступа на крыши реакторов, который был запланирован на 19 декабря, но так и не состоялся "по соображениям безопасности".

Ранее в МАГАТЭ рассказали, что Запорожская АЭС потеряла связь с основной линией электропередачи.

"Это вынудило использовать резервное электроснабжение для охлаждения реактора", - объяснил Гросси.

Как мы сообщали, в ходе контрнаступления Владимир Зеленский пообещал главе МАГАТЭ не бомбить и не обстреливать Запорожскую АЭС.