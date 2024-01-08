Ночью 8 января россияне нанесли удар по территории завода и объекту инфраструктуры в Херсоне. Всего по городу было выпущено 16 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По словам Прокудина, также под обстрел попал магазин в Бериславском районе.

Глава ОВА добавил, что за сутки в Херсонской области зафиксирован 131 обстрел, россияне выпустили 670 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Погибли два человека, еще пятеро - получили ранения.

Между тем утром 8 января РФ провела массированную ракетную атаку по Украине. Так, россияне нанесли не менее четырех ударов по Харькову. Информация уточняется, но городские власти уже сообщили о прилетах по промышленным объектам, в результате чего возник пожар и пострадала женщина.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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