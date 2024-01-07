Российские войска снова обстреляли Херсон. В результате попадания в жилой дом погибла женщина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город – под плотным огнем российской армии. Одна из мишеней террористов – жилой дом в областном центре.

В результате прямого попадания в дом погибла херсонка, еще одна женщина – ранена", - написал он.

Напомним, Херсон находится с самого утра под обстрелом. В результате обстрела центральной части города погиб 62-летний мужчина. Также госпитализирован 66-летний мужчина.

Ранее мы писали, что в селе Ровное Покровского района Донецкой области из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали тело погибшего ребенка.

Также спасатели достали тело женщины из-под завалов частного дома в Покровске.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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