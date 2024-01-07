Утром армия РФ дважды обстреляла Херсон. Погиб мужчина
В воскресенье, 7 января, Херсон находится с самого утра под обстрелом. Есть раненные и погибшие.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"С самого утра российская армия атакует Херсон. В результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина. Раненого доставили в больницу", - сообщает ОВА.
Позже стало известно, что сердце мужчины остановилось в больнице и его не удалось спасти.
"Травмы оказались смертельными", - добавили в сообщении.
В 10:45 появилось сообщение, что центральная часть Херсона снова под обстрелом армии РФ.
"Враг обстрелял один из рынков. Пострадал 66-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", - заявили в ОВА.
Напомним, что вчера РФ обстреляла Тягинскую общину Херсонской области. Уничтожены сельсовет и модульные дома переселенцев
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