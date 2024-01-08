В понедельник, 8 января, в Харькове во время ракетной атаки, кроме промышленного предприятия, пострадало учебное заведение.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По словам Синегубова, в результате обстрела города получила ранения 53-летняя женщина. Потерпевшую госпитализировали, ее состояние оценивается как легкое.

Кроме того, зафиксирован прилет в частный жилой дом в городе Змиев Чугуевского района Харьковской области. Из-под завалов спасли 90-летнего и 60-летнего мужчин. Продолжаются поиски еще одной женщины.

Напомним, утром в ходе массированной ракетной атаки РФ нанесла по Харькову не менее четырех ударов.

Также мы писали, что сегодня в Запорожье прозвучали пять взрывов во время ракетного удара. Известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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