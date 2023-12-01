Ночью 1 декабря армия РФ ударила ракетой по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия атаки уточняются. Известно, что обошлось без жертв.

Также россияне дважды били по Никопольскому району Днепропетровской области. Сначала из тяжелой артиллерии РФ ударила по Мировской громаде Затем – по Красногригорьевской. Туда прилетело более полудесятка снарядов. Обошлось без жертв.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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