В понедельник, 8 января, во время пяти утренних ракетных ударов по Запорожью пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также повреждены жилые дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

"Один человек в тяжелом состоянии, один - в среднем, они госпитализированы. Еще два человека находятся в легком состоянии, они от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Куртев добавил, что в городе после прилетов повреждены девять многоэтажных и шесть частных домов. По словам секретаря горсовета, аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по Запорожью.

Напомним, в МВД сообщили, что утром 8 января РФ атаковала ракетами четыре региона Украины. Один человек погиб, есть пострадавшие и разрушения.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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