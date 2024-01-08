В больнице скончался один из пострадавших во время ракетной атаки по Киеву 2 января. Это третья жертва в пострадавшем от обстрела доме в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщил в понедельник, 8 января, мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, всего на сегодняшний день в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, 2 января во время ракетной атаки по Киеву загорелась многоэтажка в Соломенском районе столицы. Сообщалось о двух погибших и 43-х пострадавших.

Мы публиковали фото последствий атаки по Соломенскому району Киева. Дом получил значительные повреждения: разрушены многие балконы, выбиты все окна. Также водой затопило целую улицу.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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