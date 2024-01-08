Утром 8 января РФ атаковала ракетами четыре региона Украины. Один человек погиб, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

Министр опубликовал сводку последствий ракетной атаки по регионам.

Запорожье: спасатели и полицейские работают на шести локациях – ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. По оперативным данным, три человека пострадали

Днепропетровская область: в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, восемь пассажиров самостоятельно выбрались из салона. В общей сложности к медикам обратились 20 человек, из которых четверо детей. Повреждены жилые дома. В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Уничтожен частный дом и в Кривом Роге – три человека могут находиться под завалами. Также разрушениям подвергся торгово-развлекательный центр.

Харьковская область: по предварительным данным, оккупанты нанесли по Харькову минимум четыре удара. Повреждены предприятие и учебное заведение, один человек пострадал. Также оккупанты атаковали город Змиев Чугуевского района, разрушен частный дом. Спасатели освободили из-под завалов двух человек, еще один человек может находиться под завалами. Спасательная операция продолжается.

Хмельницкая область: в регионе раздалось несколько взрывов. На местах ударов работают спасатели и полицейские. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее мы писали, что ночью 8 января россияне дважды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии. Повреждены две пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.

Также сообщалось, что ночью РФ ударила по территории завода и объекту инфраструктуры в Херсоне.