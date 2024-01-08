В результате ночного удара по Никопольскому району повреждены две пятиэтажки
Ночью 8 января россияне дважды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Были прилеты в Никополе и Марганце.
Повреждены две пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.
Люди не пострадали.
Фото последствий ночного удара по Днепропетровской области
Напомним, что утром 8 января силы РФ осуществили очередной маассированный ракетный удар по Украине.
В Харькове утром россияне нанесли не менее четырех ракетных ударов.
А в Запорожье прозвучали пять взрывов во время ракетного удара.
Также сегодня ночью РФ ударила по территории завода и объекту инфраструктуры в Херсоне.
Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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