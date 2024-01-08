Ночью 8 января россияне дважды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Были прилеты в Никополе и Марганце.

Повреждены две пятиэтажки, частный дом, хозяйственная постройка и авто.

Люди не пострадали.

Фото последствий ночного удара по Днепропетровской области

Напомним, что утром 8 января силы РФ осуществили очередной маассированный ракетный удар по Украине.

В Харькове утром россияне нанесли не менее четырех ракетных ударов.

А в Запорожье прозвучали пять взрывов во время ракетного удара.

Также сегодня ночью РФ ударила по территории завода и объекту инфраструктуры в Херсоне.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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