Сегодня днем в Днепровском районе украинские военные сбили ракету. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российские террористы не унимаются. Направили ракету в Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ПВК "Восток"", - написал он.

Ранее сообщалось о взрывах в городе.

Напомним, в результате вчерашнего удара БПЛА по Днепру повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание. Уничтожены 4 авто, 12 – повреждены. Также ночью россияне атаковали Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Также с самого утра российские войска обстреливают центральную часть Херсона. В результате агрессии РФ погиб 62-летний мужчина, его сердце остановилось в больнице. Еще один мужчина получил ранения.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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