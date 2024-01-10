После вторжения в Украину к осени 2022 года у президента РФ Владимира Путина было три основных сценария нанесения ядерного удара.

Об этом пишет в своей книге корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов, которого цитирует издание Washington Post.

Первый из сценариев рассматривался в рамках масштабного нападения на территорию РФ с возможным участием стран НАТО.

Второй касался возможной потери силового контроля РФ над Крымом.

Согласно третьему сценарию, по словам высокопоставленного чиновника разведки США, ядерный удар должен был быть нанесён Москвой в случае победы Украины на поле боя, "которая полностью разгромила бы российскую армию, и российские власти почувствовали бы экзистенциальную угрозу".

Как мы сообщали, в упомянутой книге Трофимов написал, что это американцы в 2022 году осенью не позволили ВСУ наступать в Запорожской области с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. У украинского командования был план изолировать российские войска на полуострове, но до того, как РФ построила там защитные линии. Ему не дал осуществиться Вашингтон.

Мы также рассказывали, что Илон Маск отказался включать Starlink у берегов Крыма из-за угрозы ядерного ответа со стороны Москвы.