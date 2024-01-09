Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел провести контрнаступление на юге с целью выхода к границам Крыма еще в 2022 году, однако против этого выступили американские партнеры.

Об этом написал в своей книге главный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

"Если бы он сделал это вовремя, это могло бы изменить ход войны, как в лучшую, так и в худшую сторону", - полагает издание Business Insider.

План был тот же, что и годом позже: прорваться через Запорожскую область к Крыму и разорвать сухопутный коридор РФ, чтобы изолировать российские войска на полуострове, - но до того, как РФ построила там защитные линии.

Эту идею называют смелой и даже рискованной, но в итоге она так и не была реализована. Западным партнерам ее озвучивали Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Тогда главком не просил у США бронетехнику, а только 90 дополнительных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

"Но на момент планирования Украина еще не продемонстрировала наступательных способностей, и американские чиновники были против плана Залужного. Существовали опасения, что продвижение от Бердянска к Мелитополю и вниз к Азовскому морю может создать уязвимые места на линии фронта, особенно учитывая неуверенность в том, сможет ли Украина скоординировать бригады для эффективного наступления", - пишет Business Insider.

С точки зрения США "провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны", вплоть до захвата Запорожья и Днепра. И тогда Вашингтон настоял, что нужно сосредоточить силы на освобождении Херсона. Как говорит источник, потому что у ВСУ не было обученного персонала и снаряжения.

"Мы думали, что если они откусят больше, чем смогут прожевать на юге, то их просто разгромят", - сказал собеседник Трофимова в Пентагоне.

Залужный с этим не согласился и ответил американцам, что Украина "должна атаковать там, где надо, а не там, где можно". Но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, спорить было не о чем, и была сделана ставка на Херсон.

Недавно бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес тоже проанализировал итоги контрнаступления ВСУ. По его словам, это Запад потерпел неудачу, а не Украина.

Незадолго до этого газета Washington Post опубликовала статью о том, почему наступление Украины закончилось неудачей.