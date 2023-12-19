Озвучена ещё одна причина неудачи с контрнаступлением Вооружённых Сил на юге Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции в Киеве.

По мнению Зеленского, причина была в том, что украинские политики заранее сказали, где будут наступать войска, что позволило россиянам хорошо к этому подготовиться.

"У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели, куда мы идём... Так оно не взлетает совсем с Российской Федерацией, у которой больше оружия", - заявил журналистам президент.

Перед этим Зеленский назвал одной из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины отсутствие поддержки с воздуха.

"Неконтролируемое небо - это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", - сообщил президент.

Ранее стало известно, что генерал Милли посмеялся над просьбой Залужного поставить Украине F-16. По имеющимся данным, это произошло во время телефонного разговора весной 2023 года. Тогда главком запросил у США как можно быстрее поставить Украине истребители для контрнаступления.