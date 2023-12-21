Министерство обороны РФ представило свою версию по поводу того, какой у Украины был план летнего контрнаступления. По мнению Москвы, командование ВСУ планировало лишить Россию сухопутного коридора в Крым.

Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Как сказал Герасимов, к исходу 15-х суток наступления ВСУ намеревались блокировать Мелитополь и далее наступать с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом.

Глава генштаба РФ заявил, что украинские войска продвинулись незначительно и не смогли преодолеть тактическую зону обороны россиян. По словам Герасимова, отражение этого наступления и было главной задачей российской армии в 2023 году.

Ранее Владимир Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.

"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующего вооружений", – заявил Зеленский.

При этом издание Die Welt уверено, что Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году. Военный эксперт газеты Нико Ланге считает, что отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, откуда до Крыма, как пишет издание, 60 километров. Имея поддержку с воздуха, — западные истребители, вертолеты и дроны, — Украина могла бы наступать на этом участке, поскольку здесь у России нет таких укреплений, какие построены в Запорожской области.