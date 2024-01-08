Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира".

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

Также министр считает, что Россия сможет прорвать оборону Украины на фронте, если Запад не предоставит помощь.

Отметим, что заявление Кулебы о том, что Путин не хочет заморозки войны резко контрастирует со всеми предыдущими заявлениями представителей украинской власти, которые утверждали, что цель Кремля как раз заморозка конфликта.

А теперь, как видим, Кулеба говорит, что Путин не заинтересован в заморозке, а хочет воевать дальше.

Отметим, что такое заявление прозвучало на фоне публикаций в западных СМИ (официально, впрочем, не подтверждаемых) о том, что в США и ЕС усиливаются позиции тех, кто выступает за перемирие по нынешней линии фронта и переговоры с Россией.

Напомним, недавно газета New York Times выпустила статью о том, что Путин намекает Западу на готовность к переговорам о прекращении огня по линии фронта в Украине.

Мы также сообщали, что США не верят в готовность Путина к переговорам.