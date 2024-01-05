Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в мирных переговорах с Россией.

Канцелярия турецкого президента опубликовала свою версию содержания телефонного разговора между лидерами Украины и Турции.

"Обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности война Украины и России. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как в Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира в Украине", - говорится в сообщении.

Эрдоган также указал, что "важно, чтобы зерновой коридор был реструктурирован и снова работал". По его словам, он "продолжает направленные на это дипломатические контакты".

Кроме того, турецкий президент заявил, что "в Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня".

Напомним, в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Турции. По его словам, обсуждались вопросы сотрудничества по морскому коридору и возвращение пленных.

Ранее Зеленский говорил, что вопрос переговоров Украины с Россией сейчас не актуален.