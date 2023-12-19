Эрдоган уверен, что Евросоюз будет тормозить принятие Украины и Молдовы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз будет тормозить принятие Украины и Молдовы.
Об этом пишет Reuters.
Турецкий лидер заявил, что Анкара давно заслужила право присоединиться к блоку, но продолжает ждать этого по "политическим причинам". Турция является кандидатом в ЕС с 2005 года.
"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, они тоже застопорятся. Ни одна из этих стран не является Турцией. Это неправильно, что Турцию, которая больше готова вступить в ЕС, чем некоторые государства-кандидаты, годами заставляют ждать у двери из-за политических препятствий", - заявил Эрдоган.
Reuters отмечает, что заявка Анкары на вступление была заморожена из-за обеспокоенности ЕС по поводу ситуации с правами человека в Турции, разногласий по региональной политике и статусу Кипра.
Напомним, 14 декабря европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по поводу вступления в Евросоюз.
О том, что означает для Украины решение ЕС о начале переговоров, мы писали в отдельном материале.