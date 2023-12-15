Президент Франции Эмманюэль Макрон, считающий, что Венгрию можно убедить согласиться на выделение Украине помощи в 50 млрд евро, заявил, что решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной – лишь политическое и не имеет юридической силы.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз ещё очень далек от реального расширения, включающего Украину.

"Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможным лишь либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил", - сказал президент Франции.

Напомним, накануне Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Между тем журнал The Times сомневается, что Украина вступит в Евросоюз раньше 2030 года. Издание считает, что препятствием для быстрого вступления станут война и бедность.

Ранее газета The Washington Post также писала, что переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз могут длиться много лет.

Тем временем вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина начнет переговоры по поводу следующих шагов для вступления в Евросоюз уже в понедельник, 18 декабря.