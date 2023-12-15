Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился", - сказал Макрон.

Он также сообщил, что его диалог с Путиным продолжался в течение некоторого времени после начала войны в Украина в феврале 2022 года.

В четверг во время прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к возобновлению диалога с Макроном, однако это французская сторона прекратила общение.

Ранее мы публиковали мнение аналитика Фонда Карнеги, согласно которому Путин на вчерашней пресс-конференции посылал Западу сигнал о готовности к широким переговорам.

Мы также приводили ключевые заявления главы Кремля о войне и Украине на пресс-конференции.