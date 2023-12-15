Журнал The Times сомневается, что Украина вступит в Евросоюз раньше 2030 года.

Издание считает, что препятствием для быстрого вступления станут война и бедность.

По мнению редакции, необходимо сначала принять в ЕС Сербию, Албанию и Боснию, которые стоят в очереди на вступление раньше.

Ранее газета The Washington Post также писала, что переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз могут длиться много лет.

Напомним, накануне Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Во время саммита Евросовета в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал в то время, когда лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в блок.

Позже Орбан объяснил, что Венгрия может еще 75 раз заблокировать вступление Украины в ЕС.

Также премьер Венгрии ветировал выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Теперь к вопросу вернутся на следующем заседании Евросовета (оно должно состоятся в марте 2024 года).

Между тем вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина начнет переговоры по поводу следующих шагов для вступления в Евросоюз уже в понедельник, 18 декабря.