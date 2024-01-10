Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс
Сегодня, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы Вильнюс.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале.
"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллинне и Риге, а сегодня - Вильнюс", - написал президент.
Президент сообщил, что он встретится с лидерами этих стран, чиновниками, журналистами.
Обсуждать будут интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, координацию европейской поддержки.
Напомним, ранее издание Tages-Anzeiger со ссылкой на источники сообщило, что в январе президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии город Берн. Официально эта информация не подтверждена.
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