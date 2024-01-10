Сегодня, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы Вильнюс.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Впоследствии буду в Таллинне и Риге, а сегодня - Вильнюс", - написал президент.

Президент сообщил, что он встретится с лидерами этих стран, чиновниками, журналистами.

Обсуждать будут интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, координацию европейской поддержки.

Напомним, ранее издание Tages-Anzeiger со ссылкой на источники сообщило, что в январе президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии город Берн. Официально эта информация не подтверждена.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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