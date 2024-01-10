Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что по Украине "пришло время для дипломатии" и переговоров.

Об этом пишет Reuters.

Крозетто заявил парламенту Италии, что украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и к военной ситуации следует относиться "реалистично".

"С этой точки зрения кажется, что пришло время для дипломатии наряду с военной поддержкой Украины, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов", - сказал Крозетто.

Он считает, что РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше.

"В Украине внутренний фронт, похоже, уже не так един, как в прошлом, в поддержке политики президента Зеленского, что подчеркивает некоторые расхождения в политическом дискурсе. Все это необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и последующему процессу нормализации отношений не только России с Украиной, но России и со странами Запада", - сказал Крозетто, добавив, что речь при этом не идет о признании Западом аннексии Россией части территории Украины.

Ранее в Германии официально презентовали политическую силу, которая добивается переговоров Украины и России и требует включить РФ в архитектуру европейской безопасности.

Напомним, в США не верят в готовность Путина к переговорам.