В Германии 8 января официально презентовали политическую силу, которая добивается переговоров Украины и России и требует включить РФ в архитектуру европейской безопасности.

Речь о "Союзе Сары Вагенкнехт" (Bündnis Sahra Wagenknecht) - партии, которая осенью сравнялась по рейтингам с правящей СДПГ. Это произошло после того, как депутат Бундестага Сара Вагенкнехт анонсировала создание собственной политсилы в октябре 2023 года.

На пресс-конференции "Союза", которая прошла вчера, депутат заявила, что ее новая партия выступает против поставок вооружений Украине и за немедленное начало мирных переговоров.

Отвечая на вопрос, приемлем ли для нее такой вариант мира, при котором Украина уступила бы России значительную часть своей территории, Вагенкнехт напомнила о Стамбульских переговорах марте 2022 года.

Она считает, что в то время была возможность добиться такого результата, при котором российские войска отошли бы на те позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года, а территориальные потери Украины ограничились бы отдельными регионами Донбасса и Крымом.

Соратник Вагенкнехт Фабио де Маси на пресс-конференции также предложил прямые переговоры Германии с Путиным.

Кроме того в опубликованной программе "Союза" содержится критика НАТО и США. "Военный альянс, ведущая держава которого в последние годы вторглась в пять стран в нарушение международного права и убила в этих войнах более 1 миллиона человек, усиливает чувство угрозы и оборонительную реакцию и, таким образом, способствует глобальной нестабильности", - говорится на сайте партии.

"Европе нужна стабильная архитектура безопасности, которая в долгосрочной перспективе должна включать и Россию", - сообщается в программе.

Также Вагенкнехт на пресс-конференции предложила ограничить приток беженцев теми, кто подвергается политическим преследованиям у себя на родине. Причем прошения об убежище, по ее мнению, нужно рассматривать за пределами ЕС - на границах или в консульствах.

Ранее мы писали о том, что в США не верят в готовность Путина к переговорам.

А также, что президент Владимир Зеленский считает, что вопрос переговоров Украины с Россией сейчас не актуален.