В Германии продолжается объявленная немецкими фермерами "Неделя акций" с требованием к правительству отказаться от запланированного снижения субсидий аграриям.

В четверг фермеры хотят провести демонстрацию на официальном открытии нового железнодорожного завода в Котбусе.

Кульминация протестов планируется на следующий понедельник в Берлине - там заявлена демонстрация на 10 000 человек. Кроме того, может снова повториться то, что было вчера, когда блокировались выезды с автомагистралей, тракторные колонны затрудняли движение, проходили крупные демонстрации.

Несмотря на все это, вчера вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство придерживается своих прежних планов: субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо должны сокращаться.

На видео - вчерашние акции протеста фермеров.

Напомним, вчера, 8 января в Германии фермеры начали акции протеста по всей стране. С помощью техники фермеры не только протестовали в городах, но и блокировали крупные автомагистрали на подъездах к ним. Торговая ассоциация Бранденбурга заявила, что забастовка фермеров парализовала важный логистический центр в Гросберене, в результате чего, по данным ассоциации, во вторник около 200 супермаркетов могут не получить товары.

Также фермеры в Эмдене (земля Нижняя Саксония) остановили производство Volkswagen: протестующие заблокировали входы на фабрику.