Немецкие фермеры заблокировали паром с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, чтобы не позволить ему сойти на берег.

Он отказался с ними встречаться, а полиция, как сообщает немецкое издание DW, разогнала фермеров с применением слезоточивого газа.

Более ста человек требовали переговоров с Хабеком, который планирует урезать субсидии сельскому хозяйству Германии.

Ранее мы рассказывали о том, что правящая партия "Зеленых" (к ней относится и Хабек) столкнулась с хейтом на юге Германии, в том числе из-за поддержки Украины.

Нынешний инцидент произошел на севере - в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Напомним, в декабре вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность и увеличить расходы на поддержку Украины в случае ослабления помощи странами Запада.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже говорил, что Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".

А министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Европа готовится к тому, что Украина может лишиться военной поддержки США и её потребуется компенсировать.