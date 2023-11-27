О риске "ползучей деиндустриализации" Германии заявил исполнительный директор крупнейшей сталелитейной компании Salzgitter Гуннар Греблер.

Об этом пишет Financial Times.

Он призывает крупных немецких потребителей электроэнергии, особенно производителей важных материалов, таких как сталь и химпром, не покидать Германию из-за высоких цен на электричество, чтобы страна не потеряла "всю цепочку создания стоимости" производства.

В августе 32% опрошенных промышленных компаний ФРГ заявили, что отдают предпочтение инвестициям за рубежом на фоне беспокойства по поводу будущего без дешевого российского газа. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Многие важные инфраструктурные проекты в Германии были заморожены еще и из-за бюджетного кризиса.

FT отмечает, что сейчас немецкая сталелитейная промышленность делает большую ставку на будущий спрос в Европе на так называемую "зеленую сталь". В переходной период вкладываются миллиарды евро. В конечном итоге планируется замена газовых печей технологиями, основанными на чистом водороде и электричестве.

Напомним, в сентябре представители немецкой химической промышленности заявили, что их отрасль оказалась на грани краха из-за кризиса.

Напомним, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину.