Вечером в субботу, 6 января, польские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка – Шегини".

Об этом заявляет Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. В настоящее время въезда в Украину перед КП "Медыка – Шегини" ожидают 650 грузовиков", - сообщает ведомство.

Напомним, ранее польское правительство и фермеры достигли согласия по разблокировке границы. Власти пообещали удовлетворить все требования фермеров: запуск субсидий на кукурузу, увеличение кредитования и сохранение сельхозналога на уровне 2023 года.

О том, что правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады украинской границы в Медыке, сообщалось сегодня днем. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский пообещал дать письменные гарантии выполнения требований протестующих.

Блокада границы с Украиной была возобновлена польскими фермерами в четверг, 4 января.