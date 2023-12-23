Польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной, выставив свои требования.

Об этом сообщил вице-министр аграрной политики Польши Михал Колодзейчак на своей странице в Х.

Так, польские фермеры согласились разблокировать границу с требованием скорейшей реализации трёх условий:

государственных дотации на закупку кукурузы;

сохранения сельскохозяйственного налога на уровне текущего года;

продление кредитов ликвидности.

Колодзейчак пообещал в ближайшее время перейти к реализации поставленных задач.

Ранее Киев и Варшава согласовали план по разблокированию польскими перевозчиками границы с Украиной.

"Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации. Изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Как мы сообщали, в Польше заявили о прорыве в решении вопроса заблокированной перевозчиками границы с Украиной. По имеющимся данным, Киев и Варшава согласовывали "последние детали", чтобы прийти к компромиссу относительно границы.