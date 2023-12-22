Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации. Изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются", – говорится в сообщении.

Заявляется, что следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих.

Напомним, сегодня замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж, находящийся в Киеве с визитом, заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками и выразил надежду, что до Рождества удастся решить проблему блокирования границы.

Ранее уже избранный польский премьер Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Однако новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом". По его словам, быстро разблокировать границу пока невозможно.