Киев и Варшава согласовали план по разблокированию польскими перевозчиками границы с Украиной
Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Стороны достигли понимания компромиссных решений и их реализации. Изменения в текущем соглашении о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются", – говорится в сообщении.
Заявляется, что следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих.
Напомним, сегодня замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж, находящийся в Киеве с визитом, заявил о прорыве в решении проблемы блокады границы польскими перевозчиками и выразил надежду, что до Рождества удастся решить проблему блокирования границы.
Ранее уже избранный польский премьер Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.
Однако новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что протест перевозчиков на границе с Украиной является "затягивающимся гордиевым узлом". По его словам, быстро разблокировать границу пока невозможно.