На заблокированном пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" пропускают по несколько грузовиков в час.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В сторону Украины фактически за час участники этой блокады пропускают по несколько транспортных средств. При этом в сторону Польши польская сторона не принимает ни одного грузового транспортного средства", - сказал Демченко.

Для автобусов пункт пропуска не блокируется.

Ранее мы сообщали, что польские перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной. К ним присоединятся фермеры. Отмечается, что фермеры будут блокировать пункт пропуска "в связи с трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив улучшения ситуации в жатве 2023 года, а также нехваткой введения системных решений с целью защиты отечественного рынка".

Напомним, поляки снова хотели заблокировать погранпункт "Ягодин - Дорогуск", но их остановил мэр Дорогуска Войцех Савва. Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции. В ответ протестующие заявили, что подадут в суд.