На границе с Польшей умер третий украинский водитель, вынужденный стоять в очереди на пропускном пункте из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин изданию "Суспильне".

Мужчину забрала скорая, однако по дороге в больницу он умер.

Это уже третий случай смерти водителя с начала блокировки пунктов пропуска польскими перевозчиками.

Как мы сообщали, первая смерть перед пунктом пропуска произошла в субботу, 11 ноября, когда украинский водитель умер в своём грузовике перед КПП "Дорогуск - Ягодин". По имеющейся информации, 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы.

А ночью 23 ноября на границе с Польшей, которую блокируют польские перевозчики, умер еще один украинский водитель.

Также мы рассказывали, что водители вынуждены готовить еду рядом со своими фурами на газовых горелках, топить снег или собирать дождевую воду, чтобы была возможность хотя бы помыть руки.

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