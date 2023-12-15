Блокада польско-украинской границы снова начнется в ночь на понедельник, 18 сентября.

Об этом сообщает польское радио Rmf24 со ссылкой на протестующих перевозчиков.

Напомним, что поляки снова хотели заблокировать погранпункт "Ягодин", но их остановил мэр Дорогуска Войцех Савва. Перевозчики подали заявку на акцию протеста, но мэр не согласился на транспортировку рабочих к границе с Украиной, отозвал свое одобрение акции. В ответ протестующие заявили, что подадут в суд.

Позже стало известно, что Люблинский окружной суд отменил запрет на протесты в Дорогуске.

Отмечается, что мэр может обжаловать решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные, поэтому судебные органы не успеют рассмотреть возможную жалобу до начала протеста.

Ранее в Государственной пограничной службе сообщили, что 14 декабря пункт пропуска на границе Украины и Польши "Ягодин - Дорогуск" работал целый день с полноценной пропускной способностью, которая была до блокады. Однако всего в Польше ждут пересечения границы 2 600 грузовиков. Самая большая очередь скопилась на пункте пропуска "Шегини".

Мы подробно рассказывали, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.