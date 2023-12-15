Словацкие перевозчики вчера вечером разблокировали контрольно-пропускной пограничный пункт "Вишне-Немецкое" - "на неопределенный срок".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Фейсбуке.

За ночь в Словакию выехали около 60 фур. Еще 1065 находятся в электронной очереди.

Ранее мы писали, что с 13 декабря словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию. Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по два автомобиля в час. Фактически в час пропускали по 3-4 грузовика.

Напомним, пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей вчера также полноценно работал. Об этом сообщил 15 декабря спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, КПП пересекли более 1 200 фур. Большинство въехали в Украину. Всего в Польше ждут пересечения границы 2 600 грузовиков. Самая большая очередь скопилась на пункте пропуска "Шегини".

Также мы писали, что пункт пропуска с Польшей "Ягодин-Дорогуск" уже разблокирован, но очереди фур остаются.