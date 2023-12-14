Финляндия открыла два КПП на границе с Россией. Пункты пропуска "Ваалимаа" и "Ниирала" будут открыты до 14 января 2024 года. Остальные остаются закрытыми.

Об этом сообщает издание Yle.

После открытия границы сразу десятками хлынули мигранты, из-за которых границу и закрывали.

СМИ писали, что границу открыли для пересечения границы финскими гражданами и дипломатами.

По данным ВВС Россия пытается вербовать на войну в Украине иностранных мигрантов, которых не пустили в Финляндию. Иностранцев задержали за нарушение миграционного законодательства и пригрозили депортировать. Затем "к некоторым арестованным мигрантам обратились военные представители и предложили работу на государство".

"Им обещали хорошую зарплату, медицинское обслуживание и разрешение остаться в России после годичного армейского контракта", - сообщает BBC со ссылкой на сомалийца по имени Авад (имя изменено).

На прошлой неделе Финляндия анонсировала, что Финляндия готовится открыть границу с Россией. По словам замкомандира пограничников, пограничники сразу не уберут все ограждения, поскольку в какой-то момент пункты пропуска снова придется закрыть. Добавил, что погранслужба готова продлевать ограничения на восточной границе страны.