Финляндия не планирует вести политические дискуссии с Россией из-за ситуации на своей границе, но готова обсуждать эту проблему на дипломатическом уровне.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передаёт местное издание Helsingin Sanomat.

Как заявил финский премьер, решение о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ не будет пересмотрено до тех пор, пока не прекратится военная агрессия Россия в Украине.

"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, с РФ не ведется никаких политических дискуссий", - сообщил Орпо.

По его словам, Финляндия также не намерена способствовать переговорам с РФ.

Издание напоминает, что аналогичная ситуация на восточной границе Финляндии сложилась в 2016 году и была разрешена путём переговоров с Путиным.

Ранее финны закрыли восемь пунктов пропуска на границе с Россией - все, кроме одного. Премьер-министр объяснил, что необходимо "обеспечить безопасность финнов", добавив, что восемь переходов из девяти будут закрыты до 23 февраля.

Как мы сообщали, в Финляндии признали неконституционным решение правительства полностью закрыть границу с РФ.