Кланялись и хватали за ноги. Эстонские пограничники остановили идущих из России мигрантов на границе с ЕС
На российско-эстонской границе прибалтийские пограничники не пустили в Евросоюз мигрантов.
Видео публикует эстонское издание 47news.
На ролике видно, как группа беженцев из Африки и стран Ближнего Востока направляется из российского Ивангорода в эстонскую Нарву, однако сталкиваются с решительным сопротивлением пограничников.
"Скандирование "Эстония! Эстония!" мигрантам не помогло, как и падение ниц и попытка коснуться ботинка стража границы. В итоге чужестранцы отступили", — говорится в сообщении эстонских СМИ.
Ранее появилось видео, как мигранты, едущие со стороны РФ, устроили стычку на границе с Финляндией.
Мы также сообщали, что Эстония вслед за Финляндией обвинила РФ в переправке нелегальных мигрантов к своей границе.
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