На российско-эстонской границе прибалтийские пограничники не пустили в Евросоюз мигрантов.

Видео публикует эстонское издание 47news.

На ролике видно, как группа беженцев из Африки и стран Ближнего Востока направляется из российского Ивангорода в эстонскую Нарву, однако сталкиваются с решительным сопротивлением пограничников.

"Скандирование "Эстония! Эстония!" мигрантам не помогло, как и падение ниц и попытка коснуться ботинка стража границы. В итоге чужестранцы отступили", — говорится в сообщении эстонских СМИ.

Ранее появилось видео, как мигранты, едущие со стороны РФ, устроили стычку на границе с Финляндией.

Мы также сообщали, что Эстония вслед за Финляндией обвинила РФ в переправке нелегальных мигрантов к своей границе.