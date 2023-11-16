Эстония вслед за Финляндией обвинила РФ в переправке на границу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает ERR.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что сегодня утром в Эстонию через Нарву пытались въехать 8 граждан Сомали, не имеющие права на въезд.

Их не пустили, поскольку они не выразили желания получить международную защиту.

"Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", - заявил он.

Однако она это делает, и европейцы вынуждены рассматривать заявление мигрантов о международной защите.

Ранее в Финляндии и Германии обвинили Россию в наплыве мигрантов из третьих стран. В Финляндию со стороны России в последние дни хлынули десятки мигрантов из третьих стран. Хельсинки считают это "местью" Кремля за оборонное сотрудничество финнов с США.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.