Финляндия с 15 ноября вводит запрет на пересечение границы со стороны РФ на велосипедах.

Об этом официально сообщило посольство РФ в Хельсинки.

Действие данного ограничения вводится на неопределённый срок.

Ранее Финляндия анонсировала запрет въезда автомобилей на российских номерах, но с исключениями. В частности, запрещение будет распространяться только на въезд машин, что рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.

Мы также сообщали, что Финляндия прекратила выдачу временной защиты и видов на жительство гражданам третьих стран, покинувшим Украину. Принятое постановление не повлияет на уже принятые решения о предоставлении статуса временной защиты или выдачи видов на жительство, а одобренные ранее виды на жительство действительны до 4 марта следующего года.

Перед этим власти запретили пересекать границу между РФ и Грузией пешком, на велосипедах или самокатах. После того, как пеший переход границы оказался закрыт, выехать в Грузию россиянам можно только за рулём автомобиля или пассажира на автотранспорте.