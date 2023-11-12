Крупные пропускные пункты Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на свидетельства граждан, которым не дали проехать на двухколесных транспортных средствах.

"Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули", — рассказал россиянин одной из газет.

А пользователь тематического телеграм-чата добавил, что финны "очень вежливо информируют о новых правилах" и отправляют обратно.

"В паспорт [ставят] печать с двумя черточками ручкой (не знаю, что это означает). Никаких бумаг не дают, но говорят, что на автобусе или автомобиле — вэлкам, а велосипед — нет", — сообщил пользователь.

Дежурный сотрудник пограничной охраны КПП "Ваалимаа" сказал российскому журналисту, что запрет на велосипеды действует с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии.

На сайте погранслужбы Финляндии такой информации нет. Однако велосипеды попали в черный список транспортных средств вместе с автомобилями еще в сентябре, следует из документов на сайте законодательства ЕС.

В середине сентября Финляндия запретила импорт авто с российскими номерами, что фактически ограничило въезд в страну всех машин, зарегистрированных в России. Аналогичные меры были ранее введены в Литве, Латвии и Эстонии.

Они приняты в соответствии с новыми рекомендациями Еврокомиссии от 8 сентября. Сначала россиянам запретили ввозить в страны Евросоюза даже смартфоны, шампуни и туалетную бумагу.