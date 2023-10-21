Евросоюз в следующем году запустит новую систему пересечения границы. Что изменится
Евросоюз запустит новую систему пересечения границы - ETIAS - в 2024 году.
Об этом сообщает издание Еuronews.
При этом система въезда-выезда будет автоматизированной для граждан Великобритании и примерно 60 других стран, не входящих в ЕС, с безвизовым въездом. К ним также относится и Украина.
Ключевой момент - перед поездкой в ЕС граждане из "безвизовых" стран должны будут получить специальное разрешение на въезд, предварительно отправив соответствующую заявку, а также заплатив семь евро. В случае одобрения, человек получит электронное разрешение на поездку, что будет идентифицироваться с его паспортом и иметь срок действия три года.
Также путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта при пересечении внешней границы ЕС.
Новшество не будет распространяться на законных резидентов и лиц, имеющих долгосрочные визы.
Система зарегистрирует имя путешественника, отсканирует его лицо, снимет отпечатки пальцев, зафиксировав дату и место въезда и выезда.
Данные правила будут применяться при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четыре страны шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию.
Запуск ETIAS по техническим причинам откладывался уже несколько раз. По последним данным, часть опций заработает в 2024 году, все - только в 2025-м.
Напомним, с 2024 года Евросоюз ужесточает правила въезда для граждан стран с безвизом.
Мы также сообщали, что в ЕС хотят пересмотреть правила безвизового въезда для граждан третьих стран.