Евросоюз запустит новую систему пересечения границы - ETIAS - в 2024 году.

Об этом сообщает издание Еuronews.

При этом система въезда-выезда будет автоматизированной для граждан Великобритании и примерно 60 других стран, не входящих в ЕС, с безвизовым въездом. К ним также относится и Украина.

Ключевой момент - перед поездкой в ЕС граждане из "безвизовых" стран должны будут получить специальное разрешение на въезд, предварительно отправив соответствующую заявку, а также заплатив семь евро. В случае одобрения, человек получит электронное разрешение на поездку, что будет идентифицироваться с его паспортом и иметь срок действия три года.

Также путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта при пересечении внешней границы ЕС.

Новшество не будет распространяться на законных резидентов и лиц, имеющих долгосрочные визы.

Система зарегистрирует имя путешественника, отсканирует его лицо, снимет отпечатки пальцев, зафиксировав дату и место въезда и выезда.

Данные правила будут применяться при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четыре страны шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию.

Запуск ETIAS по техническим причинам откладывался уже несколько раз. По последним данным, часть опций заработает в 2024 году, все - только в 2025-м.

Напомним, с 2024 года Евросоюз ужесточает правила въезда для граждан стран с безвизом.

Мы также сообщали, что в ЕС хотят пересмотреть правила безвизового въезда для граждан третьих стран.