Кабинет министров РФ утвердил временный порядок въезда в Россию граждан Украины.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правительственный документ.

С 16 октября украинцы смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево". Эта мера не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, следующих из третьих стран.

"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложившихся геополитических условиях", — говорится в документе.

В конце сентября президент России Владимир Путин разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам с 29 сентября текущего года. В соответствующем указе главы Кремля говорится, что граждане Украины могут делать это на основании внутреннего паспорта.

Между тем в Украине работают два пункта пропуска, через которые украинцы могут вернуться с захваченных Россией территорий.