С момента введения в Украине запрета на выезд с "негосударственными целями" за границу не выпустили 2 000 чиновников.

Об этом сообщил на брифинге представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Эти люди не ехали в служебную командировку, не подпадали под исключения, когда родители-одиночки могут навестить детей, и не нуждались в лечении за пределами страны", - объяснил Демченко.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запретил выезд чиновников за границу в январе 2023 года. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.

Уже через месяц после введения запрета пограничники сообщали, что не выпустили из Украины около 100 чиновников.

А в июле после скандала с отдыхом на Мальдивах уже бывшего нардепа Юрия Аристова всем чиновникам и депутатам аннулировали подписанные ранее распоряжения на командировки. Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что наиболее вероятный способ выехать заграницу нардепам - быть в составе официальных делегаций.

Мы анализировали в отдельном материале, зачем Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам и нардепам.