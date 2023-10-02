Болгария присоединилась к странам Евросоюза, которые запретили въезд автомобилей с российскими номерами.

Об этом сообщил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, пишет болгарское издание "24 часа".

Отметим, что Болгария стала первой страной не шенгенской зоны, которая поддержала данную рекомендацию Еврокомиссии.

Запрет на въезд легковых и грузовых автомобилей начнет действовать до конца дня.

Ранее сообщалось, что Норвегия с 3 октября закрывает въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Таким образом к указанному сроку через всю сухопутную границу шенгенской зоны проезд автомобилей с российской госрегистрацией будет запрещен.

Перед этим запреты на въезд авто с российскими номерами ввели Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

В Финляндии в запрете есть несколько исключений. В частности, запрещен только въезд авто, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров.

А в Литве добавили, что автомобилисты в течение полугода должны вывезти машины с российскими номерами с ее территории и вообще из Евросоюза.